Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi eylemlerini savundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.



İki lider, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemek üzere kameralar karşısına geçti.



Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun hedefinde iktidar vardı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamayla dinleyenleri şaşkına çevirdi.



Bilindiği üzere Boğaziçi eylemlerinde sokaklar savaş alanına çevrilmek istendi, olaylara müdahale eden polis ekiplerinin araçlarına da taşlı ve tekmeli saldırılar düzenlendi.



Kılıçdaroğlu, bu görüntüleri hiç izlememiş gibi eylemlerde hiçbir yere zarar verilmediğini söyledi.



REKTÖRÜ KİMSE İSTEMİYOR



Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:



'Bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bütün evlatlarımızın çok iyi yetişmesini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama doğru değildir. Orada hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor. Rektör çalışma arkadaşı istiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor. Olmuyorsa ayrılırsınız. O görevde olmak ne katacak size. Üniversite kabul etmiyor, doğru değil diyor. Diyor ki; bu atanan kişi üniversitenin standartlarına göre profesör olamaz. Hepimizin düşünmesi lazım.



ÖĞRENCİLER NE YAPTI ALLAH AŞKINA



Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar. Bir yeri mi tahrip ettiler. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bu anayasal hak. Haklarını arıyor bunlar. Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim.



ELİNE SİLAH MI ALDI



Bir kişinin terörist sayılması için mahkeme kararı lazım. Terörist diyor. Eline silah mı aldı. Anayasanın verdiği hakkı kullanıyor. Anlayışla karşılamamız lazım. Yazıktır günahtır. Bu çocukları dinlemek lazım, konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin yetiştirdiği gençler '

