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Kediciklere bir darbe de Twitter’dan!

Adnan Oktar örgütü mağdurlarının mahkeme kararıyla aldıkları erişimin engellemesi kararını bugüne kadar uygulamayan Twitter, bu uygulamasından vazgeçti. Twitter, dün 110 örgüt hesabını “taciz, baskı, tehdit kurallarını ihlal ederek organize hareket ettikleri” sebebiyle kapattı.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 15:03
Kediciklere bir darbe de Twitter’dan!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşına toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti. Mahkeme heyeti 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıklara da 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalar vermişti. Heyet, örgüte ait internet sitelerinin de kapatılmasına karar vermişti.
Şikayetçi avukatları ise örgütün hala sosyal medyada faaliyet gösterdiğini belirterek, Instagram ve Twitter yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

TÜRK YASALARINA UYUN

Sulh Ceza Hakimliklerinden erişimin engellenmesi kararı verilmesine rağmen Twitter ve Instagram'ın mahkeme kararlarını uygulamadığını belirten şikayetçi avukatları, sosyal medyanın kapanmasını değil, Türkiye'de ofis açmalarını ve Türk kanunlarını tanımalarını istemişti.
Twitter, Oktar örgütü mağdurlarının mahkeme kararıyla aldıkları erişimi engelleme kararını uygulamaya başladı ve dün 110 örgüt hesabını 'taciz, baskı, tehdit kurallarını ihlal ederek organize hareket ettikleri' sebebiyle kapattı.

200 SAHTE HESAP

Adnan Oktar davasında bazı mağdur ve müştekilerin avukatlığını üstlenen Eser Çömlekçioğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Adnan Oktar Silahlı Suç ve Fetullahçı Terör Örgütüne yardım ve yataklık suçlarından dolayı Twitter ve Instagram yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç duyurumuzda, 2019 yılında Twitter'da Oktar örgütünün firariler üzerinden 200'e yakın sahte hesap açtığını bildirmiştik. Mahkeme kararına rağmen bu hesaplar engellenmemişti. Yeni gelişmeden memnunuz' dedi.

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