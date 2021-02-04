İngiltere’de akılalmaz olay!

İngiltere'nin Plymouth şehrinde dört çocuk annesi kadının yaşadığı olay, duyanları şoke etti.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Plymouth şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Michelle Ellis, evde besledikleri köpeği tarafından ısırıldı.



KÜÇÜCÜK ISIRIK KANGRENE DÖNÜŞTÜ



Köpeğini kafese sokmaya çalıştığı sırada gerçekleşen olayda, küçük köpeği tarafından ısırılan 41 yaşındaki kadın, önce elinde oluşan yarayı önemsemedi. Kızı Keana Ellis'in aktardığına göre, elinde bir sigara izi büyüklüğünde yara oluşan Ellis, birkaç gün sonra aniden fenalaştı.



41 YAŞINDAKİ KADIN KOMAYA GİRDİ



Bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan dört çocuk annesinde, ellerinin siyaha dönmesiyle kan zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.



Acilen diyaliz makinesine bağlanan kadın, kısa bir süre sonraysa komaya girdi. Aile üyelerinin yaptığı açıklamaya göre, 16 Ocak'ta gerçekleşen olay sonrasında Ellis, köpeğinin kendisini ısırmasından sonraki birkaç günde, grip benzeri semptomlar yaşadı. Ardından aniden fenalaşan Ellis'e, kan zehirlenmesine bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu.



Kaynakların aktardığı bilgilere göre dört çocuk annesi kadın, hastane kaldırıldığı sırada simsiyah dudaklara, burna ve ellere sahipti. Doktorların yaptığı açıklamaya göre kadın, ellerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya…