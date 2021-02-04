HDP'nin ortağından da bu beklenirdi!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestolarına partisi adına destek verdi.



Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'protestoculara terörist' nitelemesini eleştiren Türkkan, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın Boğaziçi Üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener'in de dediği gibi...' ifadelerini kullandı.



PROTESTOCULARA SESLENDİ



'Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum.' diyen İyi Partili Türkkan, 'Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar.' şeklinde konuştu.



'PROTESTOCULARI SEVİN'



Melih Bulu'nun bir makalede intihal yaptığı vurgusunda bulunan Türkkan, 'Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür.





O rektör görevi iade etse, o gençlerin ve orada görev yapan öğretim üyelerinin bir sıkıntısı kalmayacak. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları.' dedi.



TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.



Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.

