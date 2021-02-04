HDP'nin çağrısı üzerine yol kestiler!

Boğaziçi'ni bahane edip Türkiye'yi karışıklıklığa sürüklemek isteyenler bugünde faaliyetlerine devam etti.



Hürriyet'in haberine göre; Polis, Kadıköy rıhtımda toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen kalabalığa Kadıköy Kaymakamlığının aldığı toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağını hatırlattı. Buna rağmen yürümek isteyen grubun önü Kadıköy Altıyol'dan rıhtıma inen Söğütlüçeşme Caddesi'nde polis tarafından kesildi. Osmanağa Camii önünde durdurulan kalabalık, çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı. Milletvekilleri dışındakilerin tamamı gözaltına alındı. HDP Milletvekilleri Dilşat Kaya Cambaz ve Musa Piroğlu trafiği kesti. Tıkanan trafikte araçların önüne atlayan milletvekillerini polis ikna etmeye çalıştı.



HDP'Lİ VEKİLLER BAŞROLDE!



Trafik polisleri yolu açmaya çalışsa da HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu dakikalarca bir belediye otobüsünün önünde bekledi. Emniyet yetkilileri yolun açılması için uzun süre dil döktü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar, HDP milletvekillerine tepki gösterdi. Bir süre sonra eylemlerini sona erdiren milletvekilleri HDP Kadıköy İlçe Binasına geçti. Gözaltına alınanlar Emniyet müdürlüğüne götürülürken, akşam yoğunluğunda yaklaşık 1 saat boyunca duran Kadıköy trafiği normale döndü.