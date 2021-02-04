Biden'den kritik açıklama! Rusya'ya rest çekti!

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nda personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaparak "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" dedi.



Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci atlatacaklarını belirtti.



ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.



Biden, ziyarette düzenlediği basın toplantısında Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" dedi.



Myanmar'daki askeri darbeye değinen Biden, "Myanmar ordusu iktidarı bırakmalı ve tutukluları serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını söyledi.



Öte yandan Biden, Washington'un kendi çıkarına olduğu müddetçe Pekin ile diyaloğa hazır olduğu mesajını verdi.



Biden, seçim kampanyasındaki vaatlerden birini yerine getirerek, ABD'ye gelebilecek mülteci sayısının 125 bine çıkarılacağını duyurdu.



ABD Başkanı, ayrıca ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini bildirdi.



Amerikan medyası, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk ziyaretini Savunma Bakanlığına yapan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine Biden'ın ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı'na yapması 'yeni yönetimin diplomasiye daha fazla önem vereceği' şeklinde yorumladı.