ABD'den flaş Yemen kararı!

Amerika Birleşik Devlerleri'nden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden yönetiminin, ABD'nin Yemen'de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımlarını sona erdireceğini açıkladı.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.



Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.



Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.



Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.



ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU



Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.



Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.



