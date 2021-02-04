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ABD'den flaş Yemen kararı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın verdiği son dakika bilgisine göre Başkan Joe Biden yönetimi, ABD’nin Yemen’de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımları sona erdirecek.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 20:22
ABD'den flaş Yemen kararı!

Amerika Birleşik Devlerleri'nden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden yönetiminin, ABD'nin Yemen'de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımlarını sona erdireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.

ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.

AlmanyaYemenSuudi Arabistan

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