Yol TV kime hizmet ediyor?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasıyla Boğaziçi Üniveresitesi'nde başlayan eylemlerin büyümesinde Yol TV'nin yalan haberleri etkili oldu.



YOL TV'NİN "AŞAĞI BAK" YALANI EYLEMLERİN SEMBOLÜ OLDU



Yol TV, 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddia etti ve yayınladığı videonun alt yazısına polisin gruptakilere "Aşağı bak" dediğini savundu. "Aşağı bak" ifadesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.



YOL TV, "AŞAĞIDAN TOPLU GİTMEK YOK" SÖZÜNÜ "AŞAĞI BAK" OLARAK SUNDU



Emniyet Genel Müdürlüğü; Yol TV'nin yayınladığı videodaki "Aşağı bak" ifadesinin yalan olduğunu, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anların videosunu paylaştı.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI



Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasına video ile yanıt verdi.



"Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.



Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.



YOL TV'NİN ÜÇ ORTAĞI



Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemlerin büyümesinde yalan haberleriyle etkin rol oynayan YOL TV'nin sahiplerini araştırdık. Yol TV'nin ortaklarının Özgür Öz, Veli Aydın ve Hüseyin Mat olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin hisselerinin yüzde 33.33 olduğu ifade edildi.



ÖZGÜR ÖZ; PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU VE ALMANYA'DA YAŞIYOR



Yol TV hissedarlarından Özgür Öz'ün; PKK/KCK faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, 10 Mart 2011 tarihinde yurt dışına çıktığı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunduğu ve Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu bildirildi.



HÜSEYİN MAT, TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞ VE ALMANYA'DA



Yol TV hissedarlarından olan Hüseyin Mat'ın da; Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiğini, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.



VELİ AYDIN'IN DEVRİMCİ HALK BİRLİĞİ ÜYESİ İDDİASI



Yol TV Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarlarından Veli Aydın'ın ise; Devrimci Halk Birliği isimli yasadışı örgüt mensubu olduğu iddia ediliyor.



İŞTE O HİSSEDARLAR



ÖZGÜR ÖZ: Yol TV hissedarlarından.. PKK/KCK faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü'nde öğrenim görmekte iken kendi istediği ile kaydını sildirerek okuldan ayrıldığı, kırsal alanda faaliyet göstermek üzere PKK terör örgütüne katıldığı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunduğu, 10 Mart 2011 tarihinde yurt dışına çıktığı ve Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu ifade ediliyor..



HÜSEYİN MAT: Yol TV hissedarlarından olan Hüseyin Mat PKK/KCK terör örgütü mensuplarına kurye/işbirlikçilik yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan şahısların duruşmalarına izleyici olarak katıldığı ifade ediliyor.



Hüseyin Mat'ın; Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/1 sayılı kararı Türk vatandaşlığından çıkmasının izin verildiği, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiğini, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.



YOL TV KURUCU GENEL MÜDÜRÜ HIDIR TEMEL, ALMANYA'DA



HIDIR TEMEL: Yol TV kurucu genel müdürlerinden olan Hıdır Temel hakkında; DHKP-C terör örgütü lehine toplama kararı verilen Kurtuluş Dergisi ve diğer yayınların gönderileceği adresin sahibi olduğu iddia ediliyor.



Hıdır Temel'in; 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak olan genel seçimde Barış Partisi'nden milletvekili adayı olduğu, Almanya'da bölücü örgütlerle bağlantılı olduğuna ilişkin ihbar mektuplarının bulunduğu da öne sürülüyor.



Temel'in, 9 Mart 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden çıkış kaydının bulunduğu, Almanya'da ikamet ettiği ifade ediliyor. Kaynak : Takvim