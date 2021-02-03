Tatilci başkana tokat gibi cevap!

Avukat Derya Yanık işgalcileri destekleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na twitter hesabından yanıt verdi. Her fırsatta liyakatten bahseden İmamoğlu'nun Boğaziçi işgalcilerine destek verdiği tweetleri yanıtlayan Yanık, "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya?!"
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Boğaziçi işgal hareketini destekledi. Kendi sosyal medya hesabından art arda tweetler atan İmamoğlu, olay çıkaranların isteklerini dile getirdiğini belirtti.
Gençlerin şiddete maruz kaldıklarını söyleyerek kendince polise ve hükümete akıl veren İmamoğlu'na cevap avukat Dilek Yanık'tan geldi.