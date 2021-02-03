Tatilci başkana tokat gibi cevap!

Avukat Derya Yanık işgalcileri destekleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na twitter hesabından yanıt verdi. Her fırsatta liyakatten bahseden İmamoğlu'nun Boğaziçi işgalcilerine destek verdiği tweetleri yanıtlayan Yanık, "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya?!"