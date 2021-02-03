Şentop'tan 'Yeni Anayasa' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme getirdiği, 'Yeni Anayasa' çalışması ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada net ifadeler kullandı; 'Yeni anayasaya ihtiyaç vardır, MHP'nin desteği tamdır' dedi.



Bugün bir önemli açıklama da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, 'Yeni Anayasa' gündemi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



'Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır.'