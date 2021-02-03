Pentagon'dan Trump operasyonu!

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller; görev süresinin bitmesine iki ay kala, bakanlığın savunma politikaları, sağlık, bilim ve iş kurullarında uzun yıllardır görev yapan bazı yetkilileri görevden almış ve yerlerine çoğu eski Başkan Donald Trump yandaşı kişileri atamıştı. Aralarında Temsilciler Meclisi eski başkanlarından Cumhuriyetçi Partili Newt Gingrich, emekli Tuğgeneral Anthony Tata ve Trump'ın seçim kampanyasının eski yöneticisi Corey Lewandowski'nin de bulunduğu 30'dan fazla Trump destekçisi, Savunma Bakanı Austin'in talebi üzerine istifa edecek.



Bakan Lloyd Austin, Salı günü danışma kurullarına gönderdiği talimatta, "Değerlendirme tamamlanana kadar tüm danışma komitelerinin faaliyetleri derhal askıya alınacaktır" ifadesine yer verdi. Austin ayrıca Savunma Bakan Vekili tarafından atanan tüm komite üyelerinin 16 Şubat'a kadar istifa etmesi talebinde bulundu.



Amerika’nın Sesi'nin haberine göre Austin, yapılacak değerlendirmede, her bir danışma kurulunun bakanlığa değer katıp-katmadığının ele alınacağını, kurulların ana odağının "en acil stratejik önceliklerle ve Ulusal Savunma Stratejisi'yle" uyumlu olmasının sağlanacağını söyledi.



Fox News haber kanalının eski yorumcularından emekli Tuğgeneral Anthony Tata, İslam dini dahil bazı konulardaki rencide edici görüşleri nedeniyle geçtiğimiz yılın başında Trump tarafından aday gösterildiği Savunma Politikası Müsteşarlığı görevi için Senato'dan onay almayı başaramamıştı. Ancak Trump, Kasım ayında, dönemin Savunma Bakanı Mark Esper'ı kovduktan ve yerine Christopher Miller'ı vekaleten atadıktan sonra Tata'yı da aday gösterdiği bu göreve atamıştı.



Christopher Miller, görev başındaki son iş günü olan 19 Ocak 2021'de Tata'yı Savunma Politikaları Kurulu'na atamıştı. Newt Gingrich de aynı kurula atanmış, Corey Lewandowski ise Savunma İş Kurulu'na getirilmişti.



Üst düzey bir savunma bakanlığı yetkilisi, Austin'in kararının, Christopher Miller'ın aceleyle çok sayıda danışma kurulu üyesini görevden alıp, Trump'ın seçim mağlubiyeti ile Biden'ın yemin töreni arasındaki çok kısa zaman içinde yerlerine yeni üyeler atamasından kaynaklandığını söyledi.



Austin'in talimatında listelenen 42 danışma kurulu arasında 32'sinin üyeleri görevden alınacak. Altı kurul değerlendirmeye tabi tutulacak ancak üyelerinin görevde kalmasına izin verilecek. Beş kurulun ise ya üyeleri olmayacak ya da görevi sonlandırılacak. Üyelerinin istifası talep edilen 31 kurul, Savunma Bakanlığı'nın en çok tanınan kurulları arasında. Bu kurullar; savunma politikaları, bilim, sağlık, inovasyon, Arlington Ulusal Askeri Mezarlığı ve ordudaki kadınlar gibi alanlarda yetki sahibi.



Savunma Bakanlığı bünyesindeki 42 danışma kurulunda 600'den fazla kişi görev yapıyor. Bakanlık yetkilileri, tam olarak kaç kişinin istifasının istendiğini bilmediklerini, ancak bu sayının birkaç yüzden fazla olacağını kaydetti.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri akademilerinin idari kurullarına atanan üyeler, görevlerine devam edecek. Bunun nedeni, bu üyelerin başkanlık atamaları olması nedeniyle Bakan Austin'in bu kişileri görevden alma yetkisinin olmaması. Bu kurullarda Trump tarafından atananlar arasında eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer ve Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Kellyanne Conway var. Ancak Austin'in talimatı uyarınca bu kurullar, değerlendirme altına alınacak.



Öte yandan Miller'ın Ocak ayı başında dört üyesini atadığı yeni bir kurul da bu üyelerden tamamen arındırılacak. Kongre tarafından kurulmasına onay verilen bu yeni kurul, henüz göreve başlamadı. Ancak kurulun görevi, ABD İç Savaşı sırasında kölelik yanlısı taraf olan Konfederasyon'un komutanlarının adları taşıyan askeri üslerin ve Savunma Bakanlığı'na ait yapıların nasıl yeniden adlandırılacağını belirlemek olacak. Austin, bu kurulu değerlendirme altına almayacak, ancak dört yeni üye atayacak.



Savunma Bakanlığı yetkilileri, yapılacak değerlendirmelerin, kurulların yetki sahalarının birbiriyle çakışıp-çakışmadığını, bazı kurulları küçültmenin tasarruf sağlayıp-sağlamayacağını da belirlemeyi amaçladığını söyledi.



Değerlendirmede ayrıca kurulların üyeleri arasındaki denge, üye sayısı ve yerine getirdikleri görevler de ele alınacak.