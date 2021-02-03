Memet Ali Alabora'dan Boğaziçi protestolarına destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.



Rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemlerden, 2013 yılında ağaçları bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.



Eylemcilere polis müdahale ederken çok sayıda protestocu da gözaltına alındı.



ALABORA'DAN DESTEK GELDİ

Gezi'deki gibi o olaylara ilk destek veren isimlerin başında yine Memet Ali Alabora geldi.



8 yıl önce Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan ve daha sonra Türkiye'den firar eden Memet Ali Alabora, Boğaziçi'nde gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep etti.