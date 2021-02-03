Mansur Yavaş da işgalcileri savundu!

Skandallarla gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rektör Melih Bulu'nun atanması bahane edilerek çıkarılmak istenen karışıklık karşısında sessiz kalarak şaşırtmıştı. Ancak Yavaş'ın sessizliği kısa sürdü ve provokatörleri ve gezi severleri savunarak şaşırtmadı.



REKTÖR BULU'NUN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİ! VANDALLARI GÜZELLEDİ!



Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Melih Bulu'ya yazdığı açık mektubu sosyal medya hesabından yayımladı.



'Bir yönetici sorumluluğu ile yazıyorum' sözleriyle başlayan mektubunu sosyal medya hesabından 'Sn. Prof. Dr. @melihbulu'ya açık mektubumdur.



Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum.' notu ile paylaşan Yavaş'ın mektubu şöyle:



'Sayın Melih Bulu,



Bir yönetici sorumluluğu ile size bu mektubu yazıyorum.



Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz.



Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve ülkeye yayılma eğilimi gösteren krizle ilgili, belki de hiçbir siyasi liderde, hiçbir partide ve hiçbir sivil toplum kuruluşunda olmayan bir imkana sahipsiniz. Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz.



Lütfen bir feraset örneği gösterin ve isminiz üzerinden gençlerimizin, güvenlik güçlerimizin, toplumsal kesimlerimizin karşı karşıya gelmesine daha fazla izin vermeyin.



İsminiz, kamplaşmanın bir öznesi değil, ülkesi ve milleti için makamdan fedakarlık yapabilen bir bilim adamı olarak anılsın. Bu tarihi olgunluğu, kendinizden ve milletimizden esirgemeyin.



Bu ülkenin nice genç fidanları vatan savunması için hayatlarını feda ederken, ülkenin krize girmemesi adına size düşen en anlamlı görev makamı terk etmekse, bunu derhal gerçekleştirmek, sizi asla küçültmeyecek, aksine büyütecektir.



Gelin akl-ı selimle davranın. Ne gençlerimiz zarar görsün ne de polislerimiz onlarla karşı karşıya gelsin.



Gerginliklerden ve kutuplaşmalardan yorulmuş milletimize babacan bir tavırla soluklanma imkanı sağlayın. Eğer bir kurban verilecekse, akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil, makamınızı kurban verin.



Çünkü makamlar gidici, milletçe birlik ve beraberliğimiz kalıcıdır.



Unutmayın, siz makamdan ayrılma kararlılığı gösterdiğinizde, bir yandan üniversitede huzurun sağlanmasına vesile olacak, diğer yandan bu krizi fırsata çevirmek isteyen kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış olacaksınız.



Mesele, artık sizin akademik kariyerinizi tartışmak değildir. Mesele, ülkemizin, sizin adınız ve atandığınız makam üzerinden yeni bir krize sürüklenme meselesidir.



Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, her gencimiz bir annenin duası, bir ailenin parçası, bir geleceğin yazısıdır.



Boğaziçi kültürünü ‘işi kavgaya götürmeden uzlaşılabilen bir kültür' olarak tanımlamıştınız. İşte tam fırsatı. İşi daha fazla kavgaya götürmeden, üniversiteyi ‘bilim yuvası' kimliğine dönüştürmek ve ‘uzlaşı'nın önünü açmak için fedakarlık yapmak size düşüyor.



Tek bir hareketinizle bunu sağlamak elinizde. O koltukta bulunduğunuz her dakika, masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız, hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir.



Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun.'



150 KİŞİDEN 130'U TERÖRLE BAĞLANTILI



Yavaş da vandalları savunurken, Emniyet'in paylaştığı bilgilere göre protestolarda gözaltına alınan 159 kişiden 130'u terörle bağlantılı çıktı. Yapılan açıklamada; 19 kişi DHKP-C terör örgütüyle alakalı, 23 kişi MLKP terör örgütüyle alakalı, 9 kişi PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapılmış. Öte yandan 15 kişi DHKP-C silahlı terör örgütüyle, 17 kişi MLKP silahlı terör örgütüyle, 13 kişi PKK silahlı terör örgütüyle 12 kişi THKP/C Dev Yol terör örgütüyle 4 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle 7 kişi Anarşistler isimli oluşum ile 8 kişi TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile 3 kişi SYKP isimli oluşum ile iltisaklı olduğu tespit edilmiştir.' denildi.



VANDALLIKLARI GÖRMEZDEN GELDİ!



Yavaş, protestocuların polis araçlarını tekmelemesini, taş ve sopalarla çevreye ve polis araçlarına saldırmasını, İstanbul'un göbeğine barikat kurulmasını ve iki vatandaşın o vandallar tarafından yaralanmasını ise tabi ki görmezden geldi.







