Liseliler dikkat! Ziya Selçuk duyurdu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, 'Liseli gençlerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için 'Mobil Soru Bankası' hazırladık.' dedi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Liseli gençlerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için 'Mobil Soru Bankası' hazırladık. Farklı soru tipleriyle sürekli güncelleyeceğimiz uygulamamızı linklerden indirebilirsiniz.' ifadelerin kullandı.





