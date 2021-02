Koronavirüste vaka sayısının artışında 3 önemli faktör! Bakan Koca'da flaş kısıtlama açıklaması

Son dönemde koronavirüs günlük vaka sayılarındaki artış, endişeye yol açtı. Artışların üç nedenden kaynaklandığı tespit edildi. Bunlar 'aşı geldi rahatlaması', 'vakalar hızla düştü, her şey normale döndü' yanılgısı ve '1.5 aydır kurallara sıkı sıkı uyan vatandaşın bundan sıkılması' olarak sıralanıyor.



Artışlar nedeniyle kısıtlamaların okullar dışında esnetilmesine martta başlaması eğilimi ağırlık kazandı. Kovid-19'un daha çabuk bulaşan İngiltere varyantı tüm Avrupa ve dünyayı etkisi altına alırken Türkiye de bundan etkilenmeye başladı.



5 binli rakamları gören günlük vaka sayılarının tekrar 7 binlere çıkmasına neyin neden olduğuna bakıldı. Tespitlere göre mutant virüs Türkiye'de de yayılıyor ancak son dönemdeki artışların bundan kaynaklandığına ilişkin kanıt bulunmuyor. Mutantın etkisinin önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor.



KURALLARA UYMAYI BIRAKINCA

Günlük vaka sayılarında 2 binin üzerindeki artışların nedeni üç başlık altında toplanıyor. Bunlar, şöyle: 1- Aşı geldi diye psikolojik rahatlama. 2- Vaka başta hızlı düştü diye her şeyin normale döndüğünü sanma. 3- 1.5 aydan beri uygulanan kurallardan bunalan vatandaşların kurallara uymayı bırakması ve gevşemesi.



Bu üç faktöre bağlı olarak vatandaşların aile görüşmeleri, misafirlik gibi geleneksel davranışları geri dönmesi, toplu taşımada ve özellikle Anadolu şehirlerindeki işletmelerde kurallara uyulmaması bu sonuçları ortaya çıkardı.



Vaka sayılarındaki artışlar ile birlikte bazı kuralların esnetilmesi de beklemeye alındı. Köy okulları ve bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması dışında şubat ayında çok önemli bir adım atılması beklenmiyor.



Kısıtlamalar ile ilgili mart ayının beklenmesi eğilimi ağırlık kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, 'Kısıtlamaları gevşetmek için gereken seviyeden uzağız' dedi.



MASKE MUTASYONLU VİRÜSE KARŞI ETKİSİZ Mİ?



Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve bulaşma oranının yüksek olduğu iddia edilen mutasyonlu virüse karşı birçok bilgi ortaya atılıyor.



Son yapılan açıklamaya göre B117 virüsü olarak adlandırılan mutasyonlu virüse karşı maskenin etkili olmadığı iddia edildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyonlu virüsün eski virüsle farkı olmadığını belirterek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte Bilim Kurulu üyesinin dikkat çeken açıklamaları…'



'CERRAHİ MASKELERİN KORUMA ORANI YÜZDE 85'



Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz : 'Mutasyonlu virüsün bulaşma oranı yüksek olduğundan dolayı çok fazla bulaşıcılığı yüksek olabilir. Bulaşma oranı yüksek olan mutasyonlu virüslerden dolayı çevreye daha fazla virüs saçan insanlar olacaktır.



Cerrahi maskelerin koruma oranı yüzde 85 oranında olduğu düşünülürse kapalı alanlarda bulunulması durumunda bir maske değil de iki maske olarak önerilmektedir. Bu ortamlarda virüs yükü fazla olacağından dolayı böyle bir önlem sağlanabilir.' diyerek sözlerine şöyle devam etti.



'AŞILARIN MUTASYONLU VİRÜSE KARŞI ETKİSİNDE BİR FARK YOK'



Bilim Kurulu üyesi: 'Virüsün hastalık oluşturma gücü, yeteneği, canlılık süresi ve dağılması gibi özelliklerinde hiçbir değişiklik yok. Virüsün hastalık yapma süresi ya da dayanıklılık süresi mutasyonlu virüs de de aynı seyrediyor.



Virüse kullanılan kullanılan aşılar ve önlemler de bir farklılık görülmedi. Sadece mutant virüse bağlı olarak değil eski virüse karşı da eğer kapalı ortamlarda çok fazla virüs riski var ise o ortamlarda da çift maske önerilir.



Kapalı ortamda göz ile bile ulaşılabilir. Aslında yeni virüs ve eski virüs arasında çok bir fark yok. ' diye belirtti.



'BİR BELİRTİ FARKI YOK'



Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz : 'Laboratuvar şartlarında mutant virüsün gen bölgesinde tespit ediliyor. Bugün itibariyle eski koronavirüs ile ilgili bir belirti farkı yok. Aşı mutasyonlu virüse karşı aynı şekilde koruyuculuğunu sürdürüyor. Tersi bir durumu için henüz kanıtlanmış bir bilgi mevcut değil.'



'MUTASYONA KARŞI ALINAN TEDBİRLER BAŞARILI'



Bilim Kurulu Üyesi Hasöksüz: 'İngiltere'de kasım ayında çıkan mutasyonlu virüsün ardından uçuşların azaltılması ve karantina tedbirler alındı. Dün Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı mutasyonlu virüsün görülme oranı 128 idi.



Bu da İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse karşı alınan tedbirlerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Kontrollü yaşamın aslında yeni mutasyonlu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını kontrol altına alacaktır. Kurallara uyulmaması yeni tip ve eski tip virüsün yayılmasına neden olacaktır.' dedi.



SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU! KORONAVİRÜS TESTİNDE YÖNTEM DEĞİŞİYOR



Son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere 'mutasyon tespit kiti' yollayan bakanlık, testi pozitif çıkan herkese mutasyonu tespit eden ikinci test yapılması talimatını verdi.



Sağlık Bakanlığı, COVID-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutant virüsü tespit için yeni bir kit yolladı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bundan böyle testi pozitif çıkanlara, mutant virüsü tespit eden yeni bir kitle ikinci kez test yapılacağını söyledi. 'Böylece mutant virüsün ülkedeki yayılımını görmüş olacağız' diyen Kurugöl yaptığı son dakika açıklamalarında şu bilgileri verdi:



17 İLDE 128 KİŞİDE GÖRÜLDÜ AMA...



'Son 7 gündür ülkemizdeki vakalarda kayda değer bir artış söz konusu. Bunda iki neden etkili olabilir. Birincisi virüsün mutasyona uğraması, ikincisi ise son günlerde özellikle yarıyıl tatili ile artan sosyal hareketlilik ve önlemlere daha az uyulması. Ülkemizde şu anda İngiltere kökenli olan mutasyonun 17 ilde 128 kişide görüldüğü bildirildi.



BİRÇOK MUTASYON OLABİLİYOR



Virüsün özelliğinden dolayı birçok mutasyon olabiliyor. İngiltere kökenli mutasyonun, insan hücresine daha sıkı yapışması nedeniyle daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bildirilen sayının çok daha üzerinde mutant vaka olabileceğini düşünüyorum. Çünkü pozitif çıkan her vakada rutin mutasyon araştırması yapılmıyordu.



Ancak Sağlık Bakanlığı COVID-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutasyonu tespit edebilecek kitler yolladı. Bu hafta içinde artık testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden kit ile ikinci bir test yapılacak.



Bu yapılmaya başlanınca da mutant kökenli virüsün Türkiye'de yüzde kaç görüldüğünü, şubatın ilk yarısında daha iyi değerlendirebileceğiz.



OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN NE ZAMAN AÇILMALI?



Ben vatandaş Zafer Kurugöl olarak okulların, hatta lokantaların ve restoranların açılmasını çok arzu ediyorum. Ama doktor Zafer Kurugöl olarak verilere baktığımda aynı şeyi söylemem zor. Okulların açılması, özellikle büyük şehirlerde okulların açılması, sosyal hareketliliği de artıracağı için, daha fazla vaka artışına neden olabilir.



O OKULLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI



Bu aşamada bölgesel karar vermek çok daha doğru olacaktır. Her ildeki pandemi kurulları ellerindeki vaka sayısına bakarak il ilçe ve köy bazında karar verebilirler. Örneğin büyük bir çoğunluğu internete ulaşamayan bir köyde vaka olmaması durumunda, yüz yüze eğitim başlayabilir. Köy okullarına pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum.'



'MASKE SAYINIZI ARTTIRIN'



Prof. Kurugöl, vatandaşlara kendilerini ve karşılarındakileri korumaları için çift maske takmalarını önerdi: 'Şu anda vaka artışlarında mutasyondan daha çok, artan sosyal hareketlilik önemli. Örneğin kayak merkezlerindeki kalabalık, asker uğurlama törenleri gibi.



Kısıtlamalardan hepimiz bunaldık ve kuralları gevşetmeye başladık. Birçok kişi hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, alışveriş bahanesiyle dışarı çıkıyor. Hafta sonu evlerde bir araya gelip kahvaltı yapıyorlar, yemek yiyorlar, maske ve fiziksel mesafeye önem vermiyorlar.