Kocaeli'nde korkutan fabrika yangını!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Kocaeli'nin birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi.



ALEVLER 4 İLÇEDEN GÖRÜLEBİLİYOR



Dumanlar Gebze, Dilovası, Sarıca ve Çayırova bölgelerinden çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan Gebze itfaiyesinin yangına müdahalesi sürüyor.



BÖLGEYE AMBULANS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Yangının çok büyük olduğu yönünde iddialar ve fabrikada işçilerin olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerine ayrıca çok sayıda ambulans sevk edildi.



