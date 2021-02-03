İşte provokatörlerin sicili...!!!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüpheliden 110'u hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandasından adli işlem yapıldığı öğrenildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PROPOGANDASINDAN İŞLEM YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI 72



14 şüpheli MLKP terör örgütü, 7 şüpheli THKP/C DEV-YOL, 7 şüpheli TKP/KIVILCIM terör örgütü, 4 şüpheli FETÖ/PDY terör örgütü, 3 şüpheli DHPK-C terör örgütü ve 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü propagandasından dolayı haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.













Terör örgütü propogandasından işlem yapılan diğer şüphelilerin dağılımı şöyle:



DGD: 5 şüpheli



THKP/C-TKKKÖ: 5 şüpheli



DİP: 3 şüpheli



DKP/BÖG: 3 şüpheli



TKEP/L: 3 şüpheli



DKP/KOMÜNARLAR: 2 şüpheli



TKP-ML: 1 şüpheli



TKPML/KONFERANS: 1 şüpheli



DGH: 1 şüpheli



TİP: 1 şüpheli



DSİH: 6 şüpheli







DİĞER SUÇLARDAN İŞLEM YAPILANLAR 38 ŞÜPHELİ



110 şüpheliden 38'sinin de diğer suçlardan haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.



11 şüpheli 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.



5 şüpheli Kasten Yaralama Tehdit, 6 şüpheli Anarşist Grubu Faaliyetleri, 1 şüpheli Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 1 şüpheli Türkiye Cumhuriyeti'ni Alenen Aşağılama, 1 şüpheli Hırsızlık, 1 şüpheli 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'nu ihlal ve 12 şüpheli provokatif öğrenci eylemlerine katıldığı gerekçesiyle haklarında adli işlem yapıldığı ifade edildi.