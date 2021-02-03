﻿Beyaz TV ekranlarında her cumartesi ekrana gelen Hayatın Tadı programı ödüle layık görüldü.



Sunuculuğunu Diş Hekimi Tülay Akkol ve Dr.Resul Yaman ın yaptığı, Hayatın Tadı programı renkli ve dolu içeriğiyle geçtiğimiz günlerde Lobin Turkey tarafından düzenlenen Marka Liderleri Zirvesi'nde ödül aldı.



Lobin Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Fahri Ustaoğlu nun takdim ettiği ödülü programın yapımcısı Esin Yum ve sunucu Dr.Resul Yaman birlikte teslim aldılar.



Zengin içeriği, hayatın her yönünü pozitif şekilde ele alması, doğru konu ve uzman seçimiyle ödüle layık görülen Hayatın Tadı programı ekibine başarılar dileriz.