Diyarbakır Anneleri'nde bir buluşma daha!

Her geçen gün kan kaybeden PKK'dan kaçış sürüyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinden ve yurt dışından kararlılıkla operasyonlar sürerken, 5 örgüt üyesi daha devlete sığındı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.



BİR ANNE DAHA EVLADINA KAVUŞTU



Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı öğrenildi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23'üncü buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 21'e yükseldi.

Teslim olan 5 örgüt üyesinin 13, 11 ve 6 yıl önce PKK'ya katıldığı son olarak da Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.



BAKAN SOYLU DUYURDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.



Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!