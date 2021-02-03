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DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakanı Yardımcısı' Sakarya'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli terörist tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:59
DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısının yakalandığını duyurdu. Açıklamada gerçekleşen operasyonda, 'Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu şahıs Sakarya'da yakalandı.' denildi.

Geçtiğimiz günlerde DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalanarak tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİ DUYURDU: SAKARYA'DA YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Sakarya'da barınan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu şahıs Sakarya'da yakalandı.

Şahıs, DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye'deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde 'eğitim bakan yardımcısı' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Şahsın yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

Adı geçen Ürdün uyruklu şahıs Sakarya ilinde yakalanarak gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ürdün

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