USD (Alış - Satış) : 7,15 - 7,16 EURO (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62

BM Biden'a kazık attı!

İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada, hakimler, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti. İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin İran-ABD Dostluk Anlaşması'na aykırı olmadığını savunarak, UAD'de dava açmıştı.

Dünya / 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:08
BM Biden'a kazık attı!

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, açıkladığı kararda, ABD'nin "yetki", "dava konusu" ve "tedbir kararları"na ilişkin itirazlarını oy birliğiyle davanın "kabul edilebilirlik şartları"na ilişkin itirazlarını ise oy çokluğuyla reddetti.

BM'YE BAĞLI UAD'NİN HÜKMÜ

BM yargı organı olan Divan, ABD'nin itirazlarını reddederek uyuşmazlığın 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na ilişkin olduğuna hükmetti. ABD'nin söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığına yönelik iddialarını reddeden Divan, Ekim 2018'de verilen tedbir kararlarına yönelik ABD'nin itirazlarını da yeterli bulmadı.

Kararda, İran'nın nükleer anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokmak amacıyla yargısal süreci kötüye kullandığı yönündeki ABD iddialarını reddeden Divan, davanın "kabul edilebilirlik" şartlarını taşıdığına hükmetti.

İRAN'IN UAD'DE AÇTIĞI DAVA

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin İran-ABD Dostluk Anlaşması'na aykırı olmadığını savunarak, UAD'de dava açmıştı.

ABD, İran'ın dava yoluyla nükleer anlaşmayı tekrar hayata geçirmeyi istediğini iddia etmişti.

ÖN İNCELEMEDE, BAZI YAPTIRIMLARIN ASKIYA ALINMASINA HÜKMEDİLMİŞTİ

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek, tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı UAD'de açtığı davada, iki ülkenin geçici itirazları Ekim 2018'de dinlenmişti.

UAD, 3 Ekim 2018'de İran'ın yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili tedbir talebini kabul ederek, ABD'nin insani yardım, tıbbi ürünler, gıda ve tarım ürünleri ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımları kaldırılmasına hükmetmişti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından iki ülke arasında 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.

Hollanda

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı