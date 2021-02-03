USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,61 - 8,62

Başkan Erdoğan'ın çağrısı siyaseti hareketlendirdi! İşte yeni anayasa için masaya yatırılacak konular

Başkan Erdoğan'ın, yeni anayasa yapılmasına ilişkin çağrısı siyaseti hareketlendirip büyük bir heyecan yarattı. Erdoğan 20 yıllık iktidar dönemine Türkiye'nin en büyük özlemi olan sivil anayasayı eklemek istiyor. Yatıp kalkıp "demokratikleşme ve yeni anayasa" diyen muhalefeti samimiyet testine tabi tutacak.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:15
Başkan Erdoğan'ın çağrısı siyaseti hareketlendirdi! İşte yeni anayasa için masaya yatırılacak konular

AK Parti, darbe anayasasına karşı yeni anayasa yapılmasını iktidara geldiği günden beri istedi. 2007'de ilk kapsamlı metni hazırlayıp kamuoyunun tartışmasına sundu. Ancak muhalefet destek vermeyip önünü kesti. 2012'de partilerin ortak katılımı ile kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun da akıbeti bundan farklı olmadı. AK Parti, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü öne alan devlet-vatandaş ilişkilerinin yeni baştan dizayn edildiği insan odaklı sivil bir anayasa istedi. Çalışmalar sonucu kapsamlı bir külliyat oluştu.

ÖZGÜRLÜKLER MASAYA YATIRILACAK
AK Parti, bu çalışmalardan da yararlanarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre hak ve özgürlükleri, devlet- birey ilişkilerini, tüm kurumları düzenleyecek bir çalışma yapacak. Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı başta olmak üzere kamusal kurumlar yeni vesayetler üretmeyecek şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanına belli konularda TBMM'ye yasa tasarısı verme yetkisi sunulması, yeni sisteme göre cumhurbaşkanlığı yemininin yeniden düzenlenmesi, YÖK ve üniversiteler değerlendirilecek. Seçme ve seçilme hakkı, siyasi partiler, haberleşme özgürlüğü masaya yatırılacak.

YENİ ANAYASA HEYECANI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye'yi üst liglere taşıyacak birçok atılım, reform gerçekleştirirken yeni bir anayasa yapamamak içimizde hep bir ukdeydi.

Ak PartiBülent Turan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı