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'2021 Dünya Ekonomik Forumu' ertelendi!

Her yıl ocakta İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:22
'2021 Dünya Ekonomik Forumu' ertelendi!

Her yıl ocakta İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek.

1971'den bu yana her yıl ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen WEF'nin tarihi bir kez daha ertelendi.

WEF'den yapılan açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı"nın 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI ZORUNLU HALE GELDİ

2021 Davos Zirvesi'nin Kovid-19 salgını nedeniyle 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı belirtilen açıklamada, salgının gidişatının toplantının zamanlamasında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mevcut küresel seyahat kısıtlamaları, yılın ilk yarısında yüz yüze bir toplantı için planlama yapmayı zorlaştırdı." ifadesine yer verildi.

Singapur'daki toplantının dünyanın Kovid-19 salgınını atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler zirvesi "olacağı aktarıldı.

WEF, 25-29 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda, "2021 Davos Gündemi" adıyla bir etkinlik düzenlemişti.

Singapurİsviçre

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