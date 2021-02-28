Valilik açıkladı! Tunceli'de operasyon

Tunceli'de terör örgütüne yönelik 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda tespit edilen 3 sığınağın imha edildiği duyuruldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.



Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.



Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.