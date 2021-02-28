USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,38 EURO (Alış - Satış) : 8,94 - 8,96

Nikol Paşinyan'dan destekçilerine toplanma çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, askeri darbe girişimine karşı destekçilerine toplanma çağrısı yaptı.

Dünya / 28 Şubat 2021 Pazar 18:26
Nikol Paşinyan'dan destekçilerine toplanma çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti. Paşinyan, 1 Mart akşamı 18.30'da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek tüm destekçilerini mitinge davet etti. Nikol Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ı da darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermişti. Sarkisyan’ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da ordu, yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş; Ermeni halkını, Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı