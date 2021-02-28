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MEB'den flaş uyarı! O belge...

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta başlaması öngörülen yüz yüze eğitim için bir gün erteleme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz" açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ise, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge konusunda vatandaşları uyardı.

Eğitim / 28 Şubat 2021 Pazar 15:34
MEB'den flaş uyarı! O belge...

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart'ta başlaması öngörülen yüz yüze eğitimi bir gün erteledi. 2 Mart'ta başlanacak eğitimin öncesinde illerdeki salgın durumlarının gözden geçirileceği, kabine toplantısında alınacak kararlar ışığında düzenleme yapılacağı belirtildi. Bu nedenle yarın yapılması planlanan yüz yüze sınavlar da ertelendi.

DİĞER KADEMELERDE BİR ERTELEME OLMAYACAK

15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen diğer kademelerde ise bir erteleme olmayacak. Köy okulları, anaokulları, özel eğitim okullarında yüz yüze eğitim devam edecek. Yine 22 Ocak'tan bu yana uygulanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim sürecek.

'2 MART SALI GÜNÜ İLLERİN SALGIN KOŞULLARINA GÖRE BAŞLANILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR'

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, '1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart'ta Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir' denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim' dedi.

'HIZLI VAKA ARTIŞI YENİDEN DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞUNU DOĞURMUŞTUR'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan 'Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları' konulu belge görseli hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık; 'Asılsızdır' başlığıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan 'Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları' konulu belge görseli sahte olduğu bildirildi.



Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan 'Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları' konulu belge görseli asılsızdır. Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'

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