Maltepe'deki çöp rezilliği 6. gününde

Megakent İstanbul,1994 öncesinde CHP yönetimindeyken çöp dağlarıyla karşı karşıya kalıyordu. Kentin farklı noktalarında yükselen çöp dağları, etrafa mikrop saçıyordu.



İBB'de Recep Tayyip Erdoğan dönemiyle birlikte sona eren çöp krizleri, CHP döneminde yıllar sonra yeniden hortladı.



CHP'li Maltepe Belediyesi'nde istedikleri maaşı alamayan işçiler greve gitti.



6 GÜN OLDU HER YER ÇÖP



Grev nedeniyle ilçede çöpler toplanmıyor. Aradan 6 gün geçti.



İlçenin merkezi dahil her yerinde çöp dağları görmek mümkün.



Koronavirüs salgınının olduğu günlerde ortaya çıkan görüntü, vatandaşları isyan noktasına getirdi.



KENDİ ÇÖPÜNÜ TOPLAYANLAR VAR



Belediye işçilerinin grevi devam ederken bazı CHP'liler kendi çöplerini toplamaya başladı ve belediyenin yanında olduklarını söyledi.







