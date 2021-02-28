Malatya'da korkutan deprem!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın Adıyaman ve Elazığ illerimizde de hissedilen deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı. İşte son dakika Malatya depreminin tüm detayları...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Pütürge saat 20.22'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.