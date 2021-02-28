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Karadeniz'e meteor düştü! O anlar böyle görüntülendi!

Karadeniz'de dün film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Gece saatlerinde düşen meteor, büyük panik yarattı. O anların tanıklarından Trabzonlu Şevki Anıl Koyun, yaşadıklarını "Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı ve kayboldu; Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz bir sahne gibiydi" sözleri ile anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 28 Şubat 2021 Pazar 08:34
Karadeniz'e meteor düştü! O anlar böyle görüntülendi!

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde gözle görüldü. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. O anlar bir çok kişi tarafından görüldü.

O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du.

O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun 'Görüntüyü 2-3 gün önce 'motorampa' isimli youtube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu' ifadelerini kullandı.

Giresun

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