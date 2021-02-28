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İstanbul'da yangın paniği! Son anda...

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir binanın 4. katında yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek içerideki kişiyi son anda kurtardı.

Güncel / 28 Şubat 2021 Pazar 07:20
İstanbul'da yangın paniği! Son anda...

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek yabancı uyruklu bir kişiyi son anda kurtardı.

KOMŞULARI SON ANDA KURTARDI
Yangın saat 01.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kamer Hatun Mahallesi Santur Sokak'a bulunan 4 katlı binanın 4. katında çıktı.

Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine, komşuları dairede yaşayan komşularına yardım için binaya girdi. Evde tek yaşadığı öğrenilen Romanya uyruklu bir kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Romanya

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