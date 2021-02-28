Fahrettin Altun'dan 28 Şubat mesajı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın 24'üncü yıldönümüne ilişkin sosyal medyadan paylaştığı bir video ile 'Milletimizden özür dileyin' dedi. Altun, Twitter'dan 'Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!' ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.





