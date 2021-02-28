28 Şubatçılara “özür dileyin” çağrısı!

28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Twitter’da bir kampanya dikkati çekiyor. Kısa sürede Twitter gündem listesine de giren bu kampanyada kullanıcılar 28 Şubat’ın aktörlerine özür dileyin çağrısında bulunuyorlar. Medyadan iş dünyasına, siyasetten yargıya kadar geniş kesimde 28 Şubat darbesinin gerçekleşmesine destek veren kişilere yapılan bu çağrıya henüz cevap veren olmadı. Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen, milyonlarca insana yaşatılan ve demokrasiyi yerle bir eden bu darbenin aktörlerinden en ufak bir pişmanlık gözlenmediği gibi özür dileyen de çıkmamıştı.



Twitter’da binlerce kişinin özür dilemeye davet ettiği kişiler arasında; Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Kemal Alemdaroğlu, Nur Serter, Emin Çölaşan, Nuh Mete Yüksel, Vural Savaş, Çevik Bir, Kemal Gürüz ve daha birçok isim yer aldı.