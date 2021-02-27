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MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu.

Eğitim / 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:25
MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ''İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzısıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.''

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