Gökçeada'da batmıştı: Yeri tespit edildi!

Laz koyu açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile balıktutmak için denize açılmış, tekneninin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İki uzman erbaş yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başarırken, Bulut ve Toykuyu suda kaybolmuştu.



TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ



Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak.