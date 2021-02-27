CHP’li belediyeden skandal plan!

Amasra Belediye Meclisi tarafından onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planının gerçekten Amasra tarihini koruduğunu mu yoksa bir rant savaşına dönüştüğünün mü Amasra halkı tarafından kararı verilememiş durumda. Şimdiden yeni plana 300 civarında itiraz dilekçesi sunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Amasra Belediyesi tarafından hazırlanıp Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan planda tarihi dokuya zarar veren ve hakkaniyet ölçülerine sığmayan yüzlerce usülsüzlüklerin olduğu ortaya çıktı.Bu durumdan zarar gören vatandaş hakkını aramak için Amasra Belediyesine itiraz dilekçelerini sunarak bu işin peşini bırakmayacaklarını ve gerekirse yapan ve yaptıranlar hakkında yasal haklarını arayacaklarını belirttiler.Belediye başkanı Recai Çakır planın kendi döneminden önceki dönemde yapıldığını öne sürüp ne kadar kendisini aklamaya çalışsa da planın 7 Ocak 2021 tarih ve 7 sayılı kararıyla onaylandığı ortaya çıktı.







Yeni planda daha önceki dönemlerde kale suru çevrelerini örtecek ve görünümüne zarar verecek şekilde kaçak yollarla yapılıp koruma kurulu tarafından yıkım emri olan ve planda gezi yolu lejantı içinde kalan ticarethanelerin bu planla yasallaştırıldığı ve 6,5 metre yüksekliğinde yapı yapılarak Amasra kalesinin burcuna kadar ulaştırılması sağlandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.İşin en üzücü tarafı ise bu ticarethane sahiplerinden birinin de Amasra imar işleri müdürünün yakın akrabası olduğudur.Aynı zamanda imar işleri müdürünün ailesinin evinin ön bahçesinin maliye hazinesine ait olan bölümüne planda bir örneği daha görünmeyecek bir şekilde özel korunacak bahçe statüsüne almış olması yeni plana Amasra halkının nasıl güveneceği soru işaretlerini ortaya çıkarmıştır.İşin garip tarafı ise aynı güzergahta bulunan Amasra Öğretmenevi ve özel bir şahsa ait olan bahçelerin aynı statüde değerlendirilmemesi Amasra halkının büyük tepkisine yol açmıştır.







Konular sadece bu örneklerle sınırlı kalmayıp asıl bomba ise Amasra tarihinin mihenk taşlarından biri olan ve günümüze kadar korunarak gelen Ethem Ağa Konağının bahçesinin imara açılmasıdır.1988 yılındaki Koruma amaçlı imar planında kesinlikle korunması gereken alanlar arasında bulunan ve konağın denizden görünmesini sağlayan tek alan olan bahçenin biraz araştırınca Chp il başkanı Selim Karakaş'ın ailesine ait olduğunu öğrendik.Ethem Ağa Konağı sahiplerinden Mustafa Simberk'in konağın önünün kapanmaması için ölmeden vasiyet ettiği bahçeye 2021 yılında Amasra Belediyesi tarafından 6,5 metre yüksekliğinde bir beton yapmak suretiyle imara açılması Amasra tarihini korumak için yapılan planın tarihe ve tarihi eserin dokusuna faydasının mı zararının mı olduğunu siz okurlarımıza bırakıyoruz.Böyle bir tarihi eserin katledilmesine onay veren Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun bu kararını tekrardan gözden geçirmesini öneriyoruz.







Aynı zamanda Amasra'nın bu kadar betonlaşmasına göz yuman belediye başkanı Recai Çakır'ın Amasra şehir merkezindeki ender yeşil alanlardan biri olan eskiden Amasra çocuklarının çocuk parkı olarak nitelendirdiği.parka yeşili yok ederek blok nizam 4 kat yükseklikte (12,50 mt) taban oturumu 0,50 verilecek şekilde büyük bir kütlesel bina yaptırmak istemesi çok büyük bir yanlıştır.İnsanların özellikle şehir merkezindeki park alanlarına ihtiyacı var bu kadar binaya müsaade ettirip yeşile düşmanlık niye acaba ?

Konular sadece bunlarla bitmiyor sayın okurlarımız ; Amasrada çekiciler çarşısı olarak bilinen çarşının doğu girişindeki ön dükkanların kat sayısı 1 ‘e düşürülürken Hisarpeçe olarak bilinen kısmın kale duvarlarına yakın tarafına 10,5 metre yüksekliğinde ticarethaneye müsaade edilmesinin altında acaba sizce ne yatıyor olabilir? Buraya kadar sorunları ele aldığımızda sorunun cevabı gayet basit aslında.Tabiiki Amasra imar işleri müdürünün akrabasının arsası.







Amasrada 1945 yılında kurulan ve halen aynı aile tarafından işletilen Amasra'nın en popüler balık restaurantının arsasına ait olan kısmından yol geçirerek yan parsele yapılacak imarın çekme mesafesini ortadan kaldırmak ise tam bir usta işi atış olmuş gerçekten.İşin komik tarafı ise hemen 10 metre ilerisinde Amasra belediyesine kadastro ölçümlü denize inen tarihi bir yolun olması.Tabii şu zamanda planı yapan kişilerin işgaliyecilerle yakınlığından mıdır nedir bilinmemekle birlikte yolun tamamen kapatılıp kat çıkmak suretiyle kaçak bir yapıya dönüştürülmesi gerçekten şaşırılacak bir durum.Aile haklarını aramak için itiraz dilekçesini vermiş ancak yasal yollarla gerekeni yapacağını bizlere iletti.







Yukarıdaki bahsettiğimiz olaylar Amasrada yaşanılan olayların belkide en önemlileri fakat inanın sayın okurlarımız bu olaylardan ben bugün Amasra'da en az 100 kişiden dinledim.Sonuç olarak bizim bu olaylardan anladığımız kadarıyla planı PLAN ‘layan ? kişiler Amasra tarihini gerçekten korumak yerine bu işi bir rant kavgasına dönüştürmüşler.Halk ise çaresizce sorunlarının düzelmesini bekliyor.Kimi babasından kalma yeri için kimi atasından kalma yeri için kimi ise dünya kadar para verip sahip olduğu yerleri için Amasra Belediyesine karşı olan güvenini kaybetmiş durumda.Bizim yetkililere tavsiyemiz bu tür durumlarda vicdan muhasebesini ön planda tutmalarıdır.Kapalı odalar arkasında yapılan PLANLAR Amasra geleceğine ışık tutmaz aksine Amasralıların geleceği ve hayalleri ile oynamaktan öte gitmez.







