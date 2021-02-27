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Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde yaşananları konu alan "Tanık" adlı belgeselin galası yapıldı. Programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj da okundu. Erdoğan, “Bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıraların tekrarlanmayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Güncel / 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:59
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu ve konuşma yaptığı dönemin göİŞTE O MESAJ
 
Erdoğan'ın galaya gönderdiği mesaj şöyle:
 
'28 Şubat dönemine damga vuran destansı başörtüsü mücadelesini tekrar hatırlamamıza vesile olan bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.
28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzlar, bilhassa da başörtülü kızlarımızın maruz kaldığı haksızlıklar, milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır.
 
Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen o dönemde yaşadığımız hüzünleri ve buruk sevinçleri anlatan bu eser, çok önemli bir arşiv belgesi olarak kayıtlarda yerini alacaktır.
 
Bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıraların tekrarlanmayacağına inanıyorum.
 
Tanık Belgesel Filminin, benzer projelere ilham kaynağı olmasını diliyor, hazırlanmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin bütün gençlerini yürekten selamlıyorum.'
 
EN BÜYÜK SİVİL DİRENİŞ
 
Galada konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, 'İçimiz kan ağlıyor ama bugün geriye baktığımızda 28 Şubat'ı unutmamak lazım' dedi.
 
O dönemde irtica diye bir kavram ortaya atıldığını belirten Kan, 'Eğer siz toplumda kendi değerlerinizle ben de varım diyorsanız irticacı idiniz. O zaman bir tehdittiniz' diye konuştu.
 
28 Şubat sürecinde hayatları altüst olan, aileleri parçalanan kişilerin olduğunu belirten Kan, 'Biz inanıyoruz ki inanan insan her zaman kazanır. Müslüman musibet geldiğinde sabreder kazanır, güzellikler karşısında hamd ederrüntülerinden hazırlanan videonun gösterildiği programda, Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

28 ŞUBAT'I ANLATAN TANIK FİLMİNİN GALASI YAPILDI
 
Kendileri henüz doğmadan gerçekleşen 28 Şubat'ı akranlarına anlatmak üzere harekete geçen bir grup genç, post modern darbenin filmini yaptı. Şahitlerin dilinden 28 Şubat'ın anlatıldığı Tanık filmi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ZKSM) düzenlenen gala ile tanıtıldı. 1 saatlik belgesel filmde, 6 ismin hikayeleri üzerinden 28 Şubat'ta yaşananlar anlatılıyor. Galada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. kazanır' ifadelerini kullandı.

 

Ak PartiMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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