ABD savaş uçakları İran’ı vurdu

Pentagon Basın Sekreteri John F. Kirby; 25.02.2021 tarihinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15E Strike Eagle tipi savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava saldırısı esnasında, Suriye’nin doğusunda bulunan yedi ila dokuz adet askeri tesisin imha edildiğini, ikisine ise ağır hasar verildiğini açıkladı.

Kirby, söz konusu hava saldırısının İran destekli gruplar tarafından kullanılan altyapılara gerçekleştirildiğini açıkladı. Tesislerin; Suriye-Irak sınırına yakın bir kontrol noktası yakınında, Suriye’nin Abu-Kamal kentinde bulunduğunu belirten Kirby, buranın İran müttefiki milis gruplarının faaliyetlerini kolaylaştırdığının bilindiğini de sözlerine ekledi.

Kirby, “Tesislerdeki kayıplarla ilgili ön ayrıntılara sahibiz, ancak şu anda ek ayrıntıları tartışamayacağım çünkü hasar değerlendirmemiz devam ediyor” dedi.

Kirby’e göre ABD, hava saldırısından kısa bir süre önce Rusya ile iletişime geçti. Hava harekatı esnasında iki adet F-15E Strike Eagle, toplam 7 adet mühimmat kullandı.