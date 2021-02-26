Valilik duyurdu! 1 Nisan'da açılıyor!

Yalova'da Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında "koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları" gündemiyle toplandığı belirtildi.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla sinema salonlarının 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sinema salonlarının, gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."