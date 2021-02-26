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PKK'ya bir darbe daha!

İstanbul merkezli üç ilde bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve bölücü terör örgütü PKK’nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bazılarının kimlikleri; geçmiş dönemde katıldıkları sokak eylemlerinde alınan DNA örneklerinden tespit edildi.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 08:09
PKK'ya bir darbe daha!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden bazılarının kimliklerinin; geçmiş dönemde katıldıkları sokak eylemlerinde alınan DNA örneklerinden tespit edildiği belirtildi. İstanbul'da iki ilçede ve Muş ile Mardin'de 16 farklı adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Bir firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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