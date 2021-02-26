Oda TV çetesi dağıldı!

MİT mensuplarımızı deşifre eden ve daha sonra kapatıldığı halde korsan şekilde yayınlarına devam eden Türkiye'nin kanayan yarası karanlık Oda TV çetesi, flaş bir şekilde dağılma kararı aldı.



DAĞILDILAR!



Ayrılık daha öncede MİT mensuplarımızı deşifre ettiği gerekçesiyle haps yatan Barış Terkoğlu'nun twitter hesabından yapıldı. Terkoğlu attığı tweetinde, '14 yıl toprağına su kattığımız Odatv’ye veda vakti... Odatv çok önemli gazetecilik başarılarına imza attı. Yeni arkadaşlarımızın bu büyük markayı daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum.Milyonlarca okurumuza çok teşekkürler. Gazeteciliğe aynen devam...' ifadelerini kullandı.