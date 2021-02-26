O programda Jason Statham sürprizi!

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katıldı. Ünlü aktör Jason Statham da programa katıldı.







Erdoğan makam aracından indiği sırada caddedeki vatandaşlar sevgisi gösterisinde bulundu. Bir kişi de Erdoğan'a çiçek verdi. Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra sinemaya girdi.