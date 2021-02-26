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Hocalı Katliamı’nın üzerinden 29 yıl geçti

Dünyanın kanını donduran Ermenilerin hunharca kadın, çocuk, yaşlı demeden katlettiği 613 Azerbaycanlı için yürekler hala yangın yeri…

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 07:29
Hocalı Katliamı’nın üzerinden 29 yıl geçti

Hocalı Katliamı'nın üzerinden tam tamına 29 yıl geçti…

Dünya tarihi günümüze kadar birçok savaşlara tanıklık etti. Fakat Hocalı Katliamı, savaşlar esnasında uyulması gereken uluslararası hukukun ilkeleriyle bağdaşmayan, insanî değerleri hiçe sayan tavır ve icraatların 20'nci yüzyıldaki nadir örneklerinden biri oldu.

Ermenistan silahlı birlikleri tarafından bir gecede hunharca çocuk, kadın, yaşlı katledildi.

1992'nin 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan, tarihin değişeceği, karanlık sayfalarına yeni bir soykırımın ekleneceği o soğuk şubat gecesi, Ermenistan silahlı birlikleri, Sovyetler Birliği'nin Hankendi'de konuşlanmış dönemin 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğiyle Hocalı'yı kuşattı.

Şehre giriş çıkışlar kapatıldı ve şehir dört bir yandan tankların ateşine maruz kaldı. Savunmasız kalan şehre giren Ermenistan'a bağlı askeri birlikler, asker ya da sivil ayırt etmeksizin insanları kurşuna dizdi.

ERMENİ ASKERLERİ, KADIN-ÇOCUK-YAŞLI DEMEDEN KATLETTİ
Aileleriyle beraber ormanlardan geçip buzlu nehirlere girmek zorunda kalan Hocalı sakinlerinin çoğu, komşu Ağdam iline varmak üzereyken Ermeni askerleri tarafından kuşatılarak topluca öldürüldü ve bir kısmı rehin alındı.

Rehin alınanların büyük bir kısmının akıbeti bugün dahi bilinmiyor.

Ermeni askerler rehin aldıkları sivillerin kulaklarını ve burunlarını kesmiş, gözlerini çıkarmış, çocukları annelerinin gözlerinin önünde öldürmüş, kadınları ve yaşlıları zırhlı araçların arkasına bağlayıp sürüklemiş, hamile kadınları süngülemiştir.

Bu insanlık utancı haftalarca sürmüştür. Rehin alınan bin 275 kişi günlerce işkence görmüş, kimisi dayanamayıp hayatını kaybetmiş ya da canına kıymıştır.

HALA 150 KİŞİ KAYIP…
Bu katliamda 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Bunlardan 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı olmak üzere sekiz aile tamamen yok edildi; 25 çocuk her iki ebeveynini 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.

Bin kadar kişi de ağır yaralandı. Bugün 150 kişi hâlâ kayıp ve kendilerinden haber alınamıyor.

DÜNYA KATLİAMI GÖRMEZDEN GELEMEDİ
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yaşananları Dağlık Karabağ savaşında yapılan en büyük katliam olarak niteledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ilgili kararında Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak kabul edildi.

Azerbaycan Parlamentosu 1994 yılında, Hocalı'da yaşananların “soykırım” olduğunu ilan etti.

Dünyanın 17 ülkesi ve ABD'nin 20'den fazla eyaleti Hocalı katliamını kınayarak, kabul ettiler.

Ermenistan

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