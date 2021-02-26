Fahrettin Altun'dan Hocalı katliamı videosu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaptığı katliamın anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan videoyu paylaştı.



Paylaşımında, Ermenistan'ın 29 yıl önce bugün Azerbaycan'ın toprağı olan Hocalı'da yüzlerce sivili katlettiğini anlatan Altun, 'Bu katliamın hesabını hukuk önünde soracağız. Hocalı katliamını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum' değerlendirmesinde bulundu.