USD (Alış - Satış) : 7,19 - 7,21 EURO (Alış - Satış) : 8,78 - 8,80

Ekonomide güvence dönemi! Herkes kazanacak

Başkan Erdoğan’ın mart ayında açıklaması beklenen reform paketinde sona yaklaşıldı. Tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için vergilerin düzenlemesine kadar önemli adımlar atılacak. Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcılara da güvence verilecek. İşte ekonomi reformunda atılacak kritik adımlar ve son dakika kararları

Ekonomi / 26 Şubat 2021 Cuma 07:15
Ekonomide güvence dönemi! Herkes kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'ekonomi reform paketi' çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, Başkan Erdoğan'ın paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Bakan Elvan, '2021 yılı reformlar yılı olacak' dedi. Paket sözleşmelerde tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için yeni çerçeve yasaya, haciz şartlarının yumuşatılmasından vergilerin yeniden düzenlenmesine kadar bir dizi önemli adım yer alıyor.

SON DAKİKA PAKET HAZIR, MECLİS'E SUNULACAK

Maliye Bakanı Elvan, dün sosyal medya hesabından makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Elvan, 'Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak' açıklamasını yaptı. Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerini kısaltan, tahkimi teşvik eden başlıkları içeren düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRI YAPTIĞI YATIRIMCIYA GÜVENCE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin geleceğine güvenin' çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak. Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

HACİZE DÜZENLEME

Reformlar kapsamında Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Kamu kurumlarıyla arasında yatırım konusunda çıkan uyuşmazlıklarda 'yatırım ombudsmanı' çözüm üretecek.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı