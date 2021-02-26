Darbeci general kaçarken yakalandı!

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık köyleri arasında kalan bölgede 5 şüpheliyi yakaladı.



Gözaltına alınan kişilerin FETÖ üyeliğinden dosyaları ve pasaportlarında 'şerh kaydı' bulunan, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş tuğgeneral N.C, albay C.A, yüzbaşı F.M.A, astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.



FİRARİ MÜDÜRLER CEZAEVİNDE



Rize'de FETÖ davasından 7 yıl hapse çarptırılan firari 4. sınıf emniyet müdürleri Cemal Haslı ve Ayhan Uzun, Ortahisar ilçesinde yakalandı. Biri aracında seyir halindeyken, diğeri ise saklandığı evde yakalanan şüphelilerden Ayhan Uzun'un, Rize'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, Cemal Paslı'nın ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.