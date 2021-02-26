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Bakan Kurum'dan CHP'ye çöp göndermesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız." dedi. Bakan Kurum son dönemde İstanbul'da CHP'li bazı belediyelerde meydana gelen çöp toplama sorunu ile ilgili bakanlığın çöp toplama konusunda belediyelere destek verebileceğini açıkladı.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 19:14
Bakan Kurum'dan CHP'ye çöp göndermesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin Maltepe'de oluşan çöp dağları için konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında çöp, çamur ve çukurla mücadele ettiklerini dile getiren Kurum, gelinen noktada İstanbul'u yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini aktardı.

Bakan Kurum, yine aynı sorunların İstanbul'da yaşanmaya başladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bugün görüyoruz ve çok da üzülüyoruz ki, İstanbul'da artık yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar oluşmaya başladı. Belediyelerimiz bu konuda acziyet içinde ise ben arkadaşlarıma talimat verdim, biz çöp toplama işine de çöplerin toplanmasına da destek verebiliriz bakanlık olarak. Her türlü desteği verebileceğimizi buradan sizin aracılığınızla Kırşehir'den, Ahilik şehrinden, paylaşma, birlik ve beraberliğin şehrinden yine ifade etmek isterim."

Recep Tayyip Erdoğan

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