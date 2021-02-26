Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü telefonu!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.



DÜNYA LİDERLERİ ARADI



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmelerde, liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan da, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.



UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü twitter hesabından kutladı. Zelenski mesajında, 'Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum' dedi.