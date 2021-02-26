Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi..!!!

Son günlerde Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurunda yaşanan artışın ardından benzinin litre fiyatına 27 kuruşluk zam geldi. Zammın "Eşel Mobil Sistemi" gereği ÖTV'den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öğrenildi.
Benzinin litresine yapılacak 27 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 7,24 liradan, Ankara'da 7,33 liradan, İzmir'de ise 7,36 liradan satılıyor.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.