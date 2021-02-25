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Tuşlu telefonlara olan talepte artış yaşanıyor!

Akıllı telefonların kullanımının artmasının ardından unutulan kamerasız ve tuşlu telefonlara, son dönemlerde yoğun talep var.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 09:54
Tuşlu telefonlara olan talepte artış yaşanıyor!

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar nedeniyle tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın askerde kısmi telefon kullanımına izin vermesinin ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlara olan ilgi yeniden artmaya başladı.

Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra, bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmayı tercih ediyor.

'STOKLAR TÜKENDİ'

Tuşlu telefonlara yönelik rağbetin arttığını ve stoklarının tükendiğini anlatan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca, 'İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK'nın tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı. Öyle ki bir zamanlar yüzlerce olan tuşlu telefon stokumuz bile tükendi.

Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100 ile 200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar. Tuşlu telefonlar aynı zamanda şarj ömrü uzun olduğu için de rağbet görüyor.' ifadelerini kullandı.

Şarjı uzun ömürlü olduğu ve az arıza verdiği için tuşlu telefon kullandığını belirten Serdar Bahri ise, 'Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor. Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım.' dedi.

Ayrıca birçok kullanıcı, eski tuşlu telefonları kullanmanın daha güzel olduğunu ve yeni akıllı telefonlarda bu tadı alamadığını söylüyor.

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