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Sivas'ta 52 kişi Muharrem İnce'nin partisine geçmek için CHP'den istifa etti

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde CHP İlçe Başkanı ve 52 üye istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceklerini duyurdu.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 13:14
Sivas'ta 52 kişi Muharrem İnce'nin partisine geçmek için CHP'den istifa etti

Muharrem İnce'nin ve 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar devam ediyor.

Bolu, İzmir ve Sakarya'dan sonra şimdi de Sivas'taki ilçe örgütünde başkan ve 52 üye istifa etti.

CHP'nin Sivas, Erzincan, Tokat ve Yozgat teşkilatlarının katılımı ile gerçekleştirilen Bölge Toplantısı, gün içinde Sivas'ta yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından basın mensupları salondan çıkartıldı.

MUHARREM İNCE'NİN KURACAĞI PARTİYE KATILACAKLAR

15 gün önce görevinden istifa eden CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek salon dışında bir basın açıklaması düzenleyerek, 52 üye ile birlikte partisinden istifa etti.

Çiçek, istifa açıklamasının hemen ardından Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacaklarını duyurdu.

"İFTİRALARLA BİZİ YIPRATTILAR"

CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlar, CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş meydanların da kurulan bir partidir. Kurumsal bir partidir. Bunların değerini bilmeyenler şuan da Sivas’ta CHP il başkanlığını yürütmektedirler. Görev süreçlerim içerisinde mahalle dedikodularına, iftiralarla partinin öz evlatlarını iftiralarla bizi yıpratmışlardır. Bu durum da bizim zorumuza gitmiştir. CHP’nin bu süreçlerde yasa dışı görevden almalar, yasa dışı iftiralar atmalar. Aynı zamanda CHP’nin tabelasını milletin gözü önünde sökülmesine vermişlerdir. Biz de bunlara göz yummadık, o tabelayı ben kendim yerine yeniden astım. Bize resmi evrak göndermeden ‘Orayı görevden aldık ve kapattık’ dediler. Bizim elimize geçen bir evrak yok, bu olaylar yaşandıktan sonra bunlar resmi yazışmaları yazdılar ve tebligat elimize geçti. İlçe yönetim kurulumuzu görevden almışlar, beni almamışlardır. Bende bunlara tepki olarak 52 kişi hem yöneticilikten hem de diğer seçim kurulundaki görevlerimizden ve ilçe başkanlığımdan istifamızı verdik” dedi.

Muharrem İnce

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